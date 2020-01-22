Суд Кубани подтвердил административный арест Емельяненко-младшего

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко помещен в ИВС на семь суток на основании решения Анапского районного суда о его привлечении к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Решение было вынесено Анапским районным судом, ему назначено семь суток административного ареста по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), он водворен в изолятор временного содержания», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В ГУМВД по Краснодарскому краю информацию не комментируют.

В пресс-службе Absolute Championship Akhmat (АСА) сообщили, что инцидент не повлияет на проведение боя Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, который должен состояться 3 апреля в Москве на турнире АСА 107, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник сообщалось, что Емельяненко был задержан на базе отдых «Спорт» села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена.