Матвиенко оценила новый состав правительства

Утвержденная структура правительства соответствует задачам, которые поставил президент Владимир Путин Федеральному собранию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко указала, что послание главы государства «открыло новый этап развития страны», и «для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной», передает ТАСС.

«На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам», – добавила она.

Матвиенко отметила, что Совет Федерации «заинтересован в налаживании конструктивного взаимодействия с правительством».

«Сенаторы представляют интересы регионов, всех субъектов федерации. Мы абсолютно владеем ситуацией в каждом регионе и готовы к диалогу», – сказала она.

Спикер Совфеда добавила, что «произошло серьезное обновление, омоложение, что очень важно, правительства, но прошло оно спокойно, сбалансировано, что позволит сохранить преемственность в работе кабинета, сохранить все то ценное, что было накоплено в последние годы».

Ранее был объявлен состав нового правительства. В среду экс-премьер России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил новый состав кабмина страны с началом работы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как в правительство добавили людей из «надзоров».

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