Еще один украинский министр остался недоволен уровнем зарплаты

Вице-премьер и министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения, согласно которым его зарплата составляет 87 тыс. гривен (221 тыс. рублей).

«Нет, я не получал таких денег ни за один месяц работы в правительстве. Та цифра, которая попала в информационное пространство – это сумма до уплаты налогов. За месяц в среднем получаю в районе 50 тыс. гривен (127 тыс. рублей), 50-52. Если не ошибаюсь, именно такие деньги я получил в декабре», – рассказал Кулеба порталу Deutsche Welle.

По его словам, он был бы счастлив получать ту сумму, которую назвали СМИ. Кулеба пожаловался, что зарплаты ему не хватает, поэтому приходится использовать сбережения, передает «112 Украина».

Справедливой для себя Кулеба считает зарплату, которая позволила бы ему обеспечивать семью и «была бы достойной наградой за его усилия по защите национальных интересов Украины».

В конце прошлого года многие украинские министры и их заместители просили повысить им зарплату. Так, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что у него низкая зарплата, и сейчас он живет на деньги, полученные на предыдущей работе.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад также пожаловалась на низкую зарплату, за что подверглась критике со стороны пользователей соцсетей.