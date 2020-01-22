Нефть подешевела на ослаблении опасений за поставки из Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идет вниз на фоне снижения опасений за влияние нестабильности с поставками из Ливии на мировой рынок.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,4% – до 64,33 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,48% – до 58,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть продолжают стабилизироваться после резкого скачка, вызванного перебоями с поставками сырья из Ливии, появившимися после того, как Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) сообщила о блокировании трубопроводов на нефтяных месторождениях Шарара и Эль-Филь.