Пушков высмеял не захотевшую сотрудничать с Россией делегацию Украины в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков призвал заявивших о своих амбициях в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов Верховной рады отказаться от роли «политических ротвейлеров».

«Если депутаты Рады, как говорит Ясько, хотят быть в ПАСЕ «трендсеттерами» (не путать с сеттерами и ретриверами), то им не следует пытаться оспорить полномочия делегации России. Запрос ныне в Совете Европе не тот. «Политические ротвейлеры» всем надоели. В тренде – меньше агрессии», – написал сенатор в Twitter.

Во вторник глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Киев не намерен сотрудничать с Москвой в рамках парламентской ассамблеи.

16 января Верховная рада решила возобновить работу делегации Украины в ПАСЕ. Представители Киева покинули ассамблею в июне 2019 года после восстановления полномочий российской делегации.