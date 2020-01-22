Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит от 0 до 2 градуса тепла. В ночь на 23 января она может опуститься до минус 5 градусов. Синоптики предупреждают о дожде и мокром снеге, передает ТАСС.

Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами с порывами до 12–17 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 22 января объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 733 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 2 – плюс 3 градусов. В ночь на 23 января столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.