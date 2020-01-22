Медведев поздравил новый состав кабмина с началом работы

Экс-премьер России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил новый состав кабмина страны с началом работы.

Медведев в соцсети «ВКонтакте» пожелал новому кабмину «эффективного решения важнейших задач», которые стоят перед Россией. Он поблагодарил коллег, с которыми работал «на протяжении последних лет», за «профессиональную работу в весьма непростых условиях».

В среду он заявил, что кабмин уходит в отставку. Глава российского государства Владимир Путин ввел должность зампредседателя Совбеза России и назначил на нее Медведева.

Объявлен состав нового правительства.

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