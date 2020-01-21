Александр Емельяненко арестован на семь суток

В Анапе в среду под административный арест за мелкое хулиганство помещен российский боец ММА Александр Емельяненко, он должен находиться под стражей семь суток, сообщил информированный источник.

«Емельяненко был задержан на базе отдых «Спорт» села Супсех прибывшим на вызов нарядом полиции. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови спортсмена», – передает «Интерфакс» слова источника.

По факту инцидента проводится проверка, полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробной информации об инциденте нет.

Александр Емельяненко неоднократно был арестован за хулиганское поведение. В 2015 году бойца осудили за насильственные действия сексуального характера, однако в 2016 году он был освобожден по УДО.