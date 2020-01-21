Кобылкин сохранил пост министра природных ресурсов и экологии

Дмитрий Кобылкин остался на посту министра природных ресурсов и экологии, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Кобылкина Дмитрия Николаевича Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации», – говорится в тексте указа президента, опубликованном на сайте Кремля.

Кобылкин в 1993 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «горный инженер-геофизик».

В октябре 2002 года был назначен первым заместителем главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2003 году он окончил институт профессиональной переподготовки Уральской академии государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 16 марта 2010 по 18 мая 2018 Кобылкин был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа. По итогам 2014 года Кобылкин занял первое место в рейтинге эффективности губернаторов России, который составил Фонд развития гражданского общества.

Ранее был опубликован состав нового правительства России под председательством премьера Михаила Мишустина.