В России смягчили приговор первому бизнесмену из «списка Титова»

Директору «Торговый дом «Гриф» Андрею Каковкину изменили приговор по делу о мошенничестве, назначив условный срок вместо лишения свободы, сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Каковкину назначили три года лишения свободы условно, также ему установили испытательный срок на два года, передает «Интерфакс».

Отмечается, что Каковкин был осужден по статье «мошенничество» на три года колонии общего режима.

Напомним «лондонский список» уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова передали президенту России Владимиру Путину в начале февраля 2018 года. Он состоит из скрывающихся в Великобритании от российского правосудия бизнесменов, которые хотят вернуться на родину, если их не арестуют. Благодаря инициативе бизнес-омбудсмена в Россию уже вернулись шесть человек.

Путин подчеркнул, что в отношении беглых бизнесменов типовых решений быть не может, а каждый случай надо рассматривать индивидуально.