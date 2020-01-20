Поправка в Конституцию ограничит срок согласования кабинета министров Госдумой

В проект закона о поправках в Конституцию планируется вписать механизм, не позволяющий Госдуме затягивать назначение кабинета министров, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте о поправке к Конституции, который в понедельник президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы, предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости МРОТ от величины прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты, премьер-министру и членам правительства.