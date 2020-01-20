Суд вынес наказание актрисе Бочкаревой за хранение наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева, задержанная за хранение наркотиков в сентябре прошлого года, оштрафована Преображенским судом Москвы на 30 тыс. рублей.

«Суд постановил: назначить Бочкаревой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», – огласила решение судья Валерия Чеботарь, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении дела и освобождении актрисы от уголовной ответственности.

По словам вступившего перед судом дознавателя, Бочкарева загладила вину «путем перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского». Прокурор согласился с прекращением уголовного дела.



Сама Бочкарева добавила, что полностью признает вину. Также стало известно, что при задержании у нее была изъята сторублевая купюра, на которой обнаружили наркотическое вещество.

Напомним, в сентябре СМИ сообщали о задержании актрисы с наркотиками в белье, было опубликовано видео задержания. Сама артистка назвала эту информацию ложью.

Бочкареву также лишили водительских прав на один год и восемь месяцев и оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ проходить медосвидетельствование.

В конце декабря уголовное дело в отношении Бочкаревой, обвиняемой по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»), было передано в суд.

В январе следствие постановили прекратить уголовное дело против Бочкаревой и назначить ей штраф. Сама актриса вину признала.