Мишустин пообщался с Медведевым перед заседанием Совбеза

Премьер Михаил Мишустин перед заседанием Совбеза страны под председательством президента Владимира Путина пообщался с зампредом СБ, экс-председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Это первое совещание с постоянными членами СБ, где Мишустин и Медведев оказались в новых должностях, передает РИА «Новости».

Ранее они виделись в пятницу в здании правительства, куда новый премьер приезжал на встречу с членами кабинета министров.

Медведев и Мишустин что-то долго обсуждали перед встречей с Путиным на заседании Совбеза pic.twitter.com/VX8p8903q0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 20, 2020

Совещание Путина с членами СБ России состоялось в понедельник.

В среду Путин отправил в отставку правительство Медведева, в четверг подписал указ о назначении экс-главы ФНС Мишустина премьером.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД