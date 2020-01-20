Мишустин пока не представил Путину новое правительство

Премьер Михаил Мишустин еще не представил президенту Владимиру Путину доклад о новом составе правительства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, если бы такой доклад состоялся, мы бы вас проинформировали. Срок еще не истек», – передает его слова ТАСС.

Песков добавил, что Мишустин представит доклад «в течение конституционного срока».

В конце прошлой недели источник заявлял, что состав нового правительства станет известен к началу следующей недели. По его данным, структуру и состав кабинета министров объявят до вторника.

В среду Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, а в четверг подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.

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