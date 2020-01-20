Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Присутствовали (премьер-министр Михаил) Мишустин, (спикер Совфеда Валентина) Матвиенко, (спикер Госдумы Вячеслав) Володин, (экс-премьер Дмитрий) Медведев, (глава кремлевской администрации Антон) Вайно, (секретарь Совбеза Николай) Патрушев, (и.о. главы МВД Владимир) Колокольцев, (и.о. главы Минобороны Сергей) Шойгу, (глава ФСБ Александр) Бортников и (спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей) Иванов», – рассказал Песков.

Традиционно, по словам пресс-секретаря президента, обсуждались актуальные текущие вопросы социально-экономического развития России, передает РИА «Новости».

«Президент Путин также информировал участников совещания о своем участии во вчерашней международной конференции по Ливии в Берлине, а также о целом ряде двусторонних контактов, которые состоялись у главы государства на полях этой конференции», – отметил Песков.

Также на понедельник у Путина запланированы внутренние встречи и совещания.

В воскресенье в Берлине состоялась Международная конференция по Ливии при участии глав государств и правительств не менее 10 государств, по итогам которой канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники конференции согласовали план по урегулированию ливийского конфликта. Кроме того, участники конференции договорились о создании комитета по мониторингу реализации принятых в ходе встречи решений.

Участники международной конференции в Берлине призвали к разоружению военизированных формирований в Ливии или их включению в госструктуры безопасности, а также предложили создать механизм экономического восстановления Ливии.

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