Власти собрались запретить банкам «антиотмывочные» тарифы

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, направленный на борьбу с «дискриминационными практиками тарификации», которые применяют финансовые организации под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств.

Документ подготовил депутат Владислав Резник. В законопроекте будет описано, что к антиотмывочным мерам «не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений». Эта мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например, за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов, пишет «Коммерсант».

Кроме того, законопроект вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым при переводе денежных средств от юрлиц или индивидуальных предпринимателей в пользу физлиц размер комиссии «не может быть обусловлен различным назначением осуществляемых переводов либо различными суммами переводов». В настоящее время стандартные тарифы за переводы в пользу физлиц варьируются в пределах от нескольких рублей до нескольких десятков рублей. Если же суммы переводов накопленным итогом превышают некие пороговые значения, то кредитные организации применяют повышенные тарифы. Например, 1,5% при сумме свыше 150 тыс. рублей или 10–12% для сумм свыше 5 млн рублей в месяц.

Как говорится в пояснительной записке, практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством. Авторы документа отмечают, что введение не имеющих экономического обоснования повышенных или запретительных комиссий для всех клиентов, включая добросовестных, противоречит принципам риск-ориентированных подходов в борьбе с отмыванием, а также «фактически превратилось в самостоятельную бизнес-функцию банков, в способ увеличения комиссионных доходов».

По данным газеты, глава ФАС Игорь Артемьев 12 декабря на совместном заседании службы и Ассоциации антимонопольных экспертов призвал к «радикальным» мерам борьбы с такими практиками. Пресс-служба Росфинмониторинга заявила изданию, что ведомству необходимо ознакомиться с деталями законопроекта, но саму идею там поддерживают.

В ЦБ выступают не за отмену применения банками экономических мер борьбы с отмыванием, а за их смягчение. Как пишет издание, регулятор исходит из недопустимости взимания банками повышенных комиссий «по операциям с низким риском легализации (отмывания) доходов». К таким операциям он относит перечисления зарплаты, дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, страховых возмещений, выплат на основании решений судебных органов и другие.