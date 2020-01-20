Земан назвал глупцами тех, что не считает Путина сильным политиком

Президент России Владимир Путин – сильный политик, спорить с этим могут лишь глупцы, заявил лидер Чехии Милош Земан.

«Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, (канцлер ФРГ) Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15 раз, если не ошибаюсь», – заявил Земан, передает ТАСС.

Говоря об отставке российского премьера Дмитрия Медведева, Земан рассказал, что «достаточно хорошо ладил» с ним, упомянув, однако, о том, что в ходе одной из личных встреч им пришлось обсуждать спорную публикацию в российских СМИ о событиях 1968 года в Чехословакии. При этом чешский президент отметил, что заменивший Медведева на посту премьера Михаил Мишустин пока ему не известен.

В прошлом году Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильным президентом и понятным политиком, который умеет добиваться результатов.