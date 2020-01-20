В понедельник синоптики пообещали москвичам теплую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, на протяжении всего понедельника в Москве будет два градуса выше ноля. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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