Газета ВЗГЛЯД разыгрывает среди читателей новый смартфон VIVO

Со 2 по 20 января все желающие могут принять участие в конкурсе от газеты ВЗГЛЯД «Продли себе Новый год» и выиграть новый смартфон. Победитель конкурса получит смартфон VIVO V17. Также среди участников конкурса будут разыграны пять рюкзаков и три пары наушников от фирмы VIVO.

По случаю запуска новой мобильной версии сайта газета ВЗГЛЯД проводит розыгрыш призов. Принять участие в конкурсе может любой желающий, достигший 18 лет.

Сделать это можно несколькими способами.

Для пользователей Вконтакте, Facebook или Одноклассники:

1. Сделай репост этой статьи у себя на странице в одной или нескольких социальных сетях на выбор – Вконтакте, Facebook или Одноклассники. Чем больше вы сделаете публикаций о конкурсе, тем выше ваши шансы на выигрыш. (В каждой соцсети можно оставлять не более одной публикации! Ваши публикации должны быть доступны до 25 января 2019 года всем, а не только вашим друзьям.)

2. Вы должны подписаться или уже быть подписанными на страницу газеты ВЗГЛЯД в той соцсети, где вы сделали репост статьи о конкурсе.

Для пользователей Instagram:

1. Вам надо подписаться на страницу ВЗГЛЯД в Instagram.

2. Поставить лайк под публикацией о конкурсе в Instagram и отметить там же в комментариях минимум 3 друзей.

Внимание! В конкурсе могут принимать участие только аккаунты в соцсетях, созданные до 30 ноября 2019 года! Страницы пользователей, созданные позднее этой даты, к конкурсу допущены не будут.

Победители будут определены после окончания конкурса 20 января с помощью лотереи среди всех участников.

Шансы на выигрыш тем выше, чем большее число социальных сетей участник задействовал в конкурсе.

В течение 3 дней после проведения розыгрыша редакция свяжется с победителями для уточнения адреса доставки призов. В случае отсутствия ответа от победителя более 3 дней редакция оставляет за собой право провести дополнительный розыгрыш для определения нового победителя.

За подведением итогов конкурса можно следить в социальных сетях газеты ВЗГЛЯД.