Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи.

По словам шоумена Павла Воли – мужа Утяшевой – погром в квартире устроили дети, которым на Новый год предоставили «полную свободу», передает РИА «Новости».

Судя по кадрам в Instagram Утяшевой, по всей квартире разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки, а на журнальном столе оказался рулон туалетной бумаги. Елка осталось целой. «Новый год», – написала телеведущая в подписи к своем посту.