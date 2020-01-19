Бурная половая жизнь 14-летней петербурженки привлекла внимание полиции

В полицию Санкт-Петербурга обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 14-летняя дочь, по собственному признанию подростка, на протяжении полугода систематически вступала в половую связь с двумя совершеннолетними молодыми людьми.

По информации «Фонтанки», в субботу, 19 января, жительница Пушкина поссорилась со своей 14-летней дочерью, которая провела субботний вечер в мужской компании. Во время ссоры девочка призналась, что уже полгода «систематически, сознательно и в свое удовольствие» вступала в половую связь с двумя 19-летними парнями, которые ей нравятся, пишет издание.

После этого мать обратилась в пушкинский отдел полиции.

Одного партнера школьницы уже опросили и отпустили. Второго ждут для дачи объяснений. Результаты проверки направят в Следственный комитет.

Как пишет издание, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летия».

Подчеркивается, что групповой секс с подростком, даже добровольный, предусматривает более жесткое наказание. Молодым людям может грозить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что уроженка Харькова 19-летняя Катя, в настоящее время проживающая в Соединенных Штатах, продала свою девственность 58-летнему бизнесмену из Мюнхена. Сумма «сделки», по информации британского издания Daily Mail, составила 1,2 млн евро.