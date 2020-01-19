Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» скончался после семи месяцев комы

Умер Руслан Владыко, гитарист группы «Ляпис Трубецкой», а затем группы Trubetskoy, сообщил в воскресенье бывший продюсер коллектива Евгений Колмыков.

Колмыков рассказал, что 6 июня прошлого года Владыко нашли избитым и без сознания в одном из баров Минска. Предположительно, целью нападения было ограбление – при нем не оказалось сумки, пишет «Комсомольская правда».

Владыко получил тяжелую черепно-мозговую травму, в больнице его погрузили в искусственную кому, но полгода спустя он из нее так и не вышел.

В Следственном комитете Белоруссии сообщали, что по подозрению в совершении преступления задержаны три человека, с ними ведутся следственные действия. Суд над ними начнется в понедельник, 20 января.

Руслан Владыко играл в «Ляписе Трубецком» с самого момента основания в 1989 году и до ее распада в 2014 году. Позже лидер группы Сергей Михалок создал проект Brutto, а второй вокалист Павел Булатников – Trubetskoy, куда пригласил Руслана. За пять лет существования Trubetskoy отыграл более 450 сольных концертов.

Место и время прощания с Русланом пока уточняются.

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