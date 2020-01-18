Мишустин поздравил актера Невзорова с юбилеем

Председатель правительства Михаил Мишустин направил поздравление народному артисту России, актеру театра и кино Борису Невзорову в честь 70-летия, сообщает пресс-служба кабмина.

«Вы – актер редкого драматического дарования, мастер импровизации и экспериментов, обладающий особой энергетикой. В вашей творческой биографии множество ярких ролей в кино и легендарном Малом театре, где вы искусно перевоплощаетесь в Василия Шуйского и Чубукова, Ванюшина, Короля Лира. Эти очень разные образы вы наполняете глубиной и буквально пропускаете через себя», – сказано в телеграмме, передает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что Невзоров каждый раз заставляет зрителей ощутить, что рассказанная им история – это история их жизни, чувств и переживаний.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. В 1975 году окончил школу-студию МХАТ. С 1993 по 2005 год – актер Московского драматического театра имени Станиславского, а после – актер Малого театра. Преподает в ГИТИСе.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин назначил новым премьер-министром страны 53-летнего Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новом руководителе кабмина.

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