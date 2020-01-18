Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями и без осадков, местами туман, сообщают синоптики.

Днем в Москве от нуля до плюс двух градусов, ночью ожидаются небольшие заморозки – до минус двух градусов.

В Подмосковье температура от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки минус четыре градуса, передает ТАСС.

Западный и юго-западный ветер в столичном регионе не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера субботы в связи с туманом.