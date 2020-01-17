Помпео оценил возможность изменения отношений с Россией после смены правительства

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Соединенных Штатов в отношении России вряд ли изменятся после смены правительства страны.

«Мое мнение таково: нам нужно оценить, как все это будет развиваться. С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве», – сказал Помпео, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева. В четверг президент подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина премьером.

Сам новый премьер пообещал представить новый состав кабинета министров «в ближайшее время».