Главу МВД Коми обвинили во взяточничестве

Следствие предъявило обвинение главе МВД республики Коми Виктору Половникову в получении взятки в особо крупном размере, сообщает республиканское СУ СК.

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По уголовному делу при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, получение и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

О задержании Половникова стало известно в четверг, в отношении него возбудили дело о взятке.