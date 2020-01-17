Лавров повторно ответил на вопрос о сохранении поста

И.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, сохранит ли он пост в новом правительстве, заявил, что исполняет обязанности министра.

Отвечая на вопрос, будет ли он в дальнейшем министром иностранных дел и желает ли остаться в правительстве, Лавров сказал: «Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете... Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад – я исполняю», передает РИА «Новости».

В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

Напомним, в четверг Лавров, отвечая на вопрос о возможности работы в будущем правительстве, заявил, что всегда честно исполнял свои обязанности.