Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала

Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала. Новым главой комитета стал депутат партии большинства Александр Мережко.

Соответствующее решение поддержали 317 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Мережко, как и Яременко, – депутат от фракции «Слуга народа».

По закону решение о назначении и увольнении главы комитета принимает Рада в ходе голосования.

Напомним, журналисты сфотографировали в Раде, как Яременко во время работы в сессионном зале договаривается в Сети знакомств о встрече с девушкой за деньги.

Яременко заявлял, что переписка якобы была сфабрикована специально для журналистов, и извинился перед теми, «кому за последние пару дней создал неудобства и некомфортную ситуацию».

При этом три фракции в Раде предложили снять его с должности.

Сообщалось также, что после инцидента Яременко скрыл свои личные сообщения при помощи защитной пленки на экране телефона.

Между тем, в пятницу, 17 января, сообщалось, что депутат Верховной рады Илья Кива попросил «девчонок из фан-клуба» не присылать ему обнаженные фотографии в рабочее время.

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