Жители Эстонии и Литвы пожаловались, что голосовой помощник Siri американской компании Apple в ответ на запрос проиграть национальные гимны этих стран воспроизводит гимн СССР в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова.

«Привет, Siri, скажи Apple, что когда ты просишь у Siri национальный гимн самой развитой с точки зрения цифровых технологий страны, проигрывается гимн тоталитарной страны, переставшей существовать 28 лет назад, когда вашим лучшим товаром был Macintosh Classic II», – обратил внимание на сбой бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в Twitter.

В ответ на жалобу политика житель Литвы рассказал, что столкнулся с той же неисправностью, когда попросил Siri воспроизвести гимн своей страны, передает RT.

«Менее раздосадованным, но столь же озадаченным», пишет The Times, остался житель Финляндии, который вместо финского гимна услышал саундтрек для криминального триллера «Золото» в исполнении Игги Попа и Danger Mouse.

Как отмечает издание, причиной сбоя стала ошибка во взаимодействии Siri с музыкальным сервисом Spotify. Так, три года назад пользователи по запросу «гимн Болгарии» получали некогда самую популярную в мире песню Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito.