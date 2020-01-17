Японский суд предписал остановить реактор АЭС «Иката»

Высший суд Хиросимы предписал компании Shikoku Electric Power остановить работу третьего реактора АЭС «Иката» в префектуре Эхимэ, следует из вердикта судебной инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил иск местных жителей, которые настаивали на том, что утвержденные стандарты безопасности не учитывают риски, возникающие при землетрясениях и извержениях вулканов. В частности, речь идет о возможном извержении расположенного в 130 км от АЭС вулкана Асо, передает ТАСС.

Жители подают соответствующий иск в третий раз. Дважды до этого суд вставал на сторону энергокомпании, предоставившей доклад о крайне низкой вероятности сильного извержения.

Напомним, в мае 2015 года комитет по контролю за атомной энергетикой Японии признал безопасным третий реактор японской АЭС «Иката», власти дали разрешение на его перезапуск.