Продюсер сочла допустимым сменить Бонду цвет кожи, но не пол

Одна из управляющих кинокомпании Eons Prod. продюсер Барбара Броколли рассказала, как относится к идее отдать роль Джеймса Бонда женщине.

Броколли заявила, что «цвет кожи у него может быть любым, но он мужчина». Она выступила за то, чтобы «придумывать новых сильных персонажей для дам». Однако ей «не очень-то интересно брать мужскую роль и отдавать ее актрисе».

«Думаю, они заслуживают большего», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Variety слова Броколли.

Eons Prod. сняла все фильмы о Джеймсе Бонде.