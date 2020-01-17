Палестинцы атаковали Израиль воздушными шарами

Из сектора Газа в сторону Израиля запустили воздушные шары со взрывчатыми веществами, сообщила израильская армия.

В ответ на эту атаку Израиль направил боевой вертолет, который нанес удар по инфраструктуре, «используемой для подземной деятельности ХАМАС», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет, которые запускают по израильской территории со стороны сектора Газа.