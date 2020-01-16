Меркель заявила об утрате у США интереса к Европе

Европа после окончания холодной войны перестала быть передовой линией противостояния двух систем и интерес Вашингтона к ней резко сократился, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, теперь для ЕС дружба с США важнее, чем для американской стороны.

«Наоборот, необходимость для самих США стоять на стороне Европы скорее уменьшилась. Поэтому отношения – в наших интересах. И если это лежит в наших интересах, то мы должны, конечно, внести свой вклад», – заявила канцлер, передает Deutsche Welle со ссылкой на Financial Times.

На вопрос о том, зависит ли напряженность отношений с Вашингтоном от действующих политиков, Меркель ответила, что в настоящее время речь идет о структурной проблеме, хотя политика также тесно зависит и от тех, кто ее проводит. Для президента Трампа, считает Меркель, признание многосторонности современного мира не является само собой разумеющимся. При этом, по словам канцлера, давно можно наблюдать, что прежняя роль США как супердержавы, не соответствует их представлению о себе.

Кроме того, Меркель признала, что Европа после окончания холодной войны прекратила быть передовой линией противостояния двух систем и интерес США к ней снизился. На этом фоне, по словам канцлера, Европе следует, переосмыслить свою собственную геополитическую роль.

Между тем ранее немецкие СМИ, комментируя встречу главы российского государства Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, отметили дружелюбное отношение Берлина к Москве и «прохладное» – к Вашингтону.

Кроме того, по мнению жителей Германии, наиболее значимые роли при решении глобальных проблем в 2020 году будут играть канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон.