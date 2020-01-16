Михалков ответил на предложение Жириновского изменить гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее предложил сократить российский гимн, убрав из него два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», – цитирует Михалкова РИА «Новости».

Напомним, отец режиссера, Сергей Михалков, написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а позже сделал две его редакции – в 1977 и 2000 годах.

Старший сын поэта – режиссер Андрей Кончаловский, комментируя слова политика, отметил, что гимн России мог быть и короче, но, как говорил его отец, это «не литература, а политический документ» и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.

Ранее игроки сборной России по хоккею после победы над командой Канады на молодежном чемпионате мира не стали пожимать руку капитану канадцев, так как он не снял шлем во время исполнения российского гимна.