Турция сняла запрет на Wikipedia

В Турции руководство страны решило отменить блокировку онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщают информационные агентства.

С 16 января Wikipedia доступна турецким пользователям интернета, передает ТАСС.

Доступ к ресурсу власти Турции закрыли в 2017 году.

Анкара заявляла, что ресурс очерняет ее имидж. В частности, речь шла об информации, касающейся предполагаемых связей Турции с террористическими организациями.

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