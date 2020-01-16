Обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента переданы в Сенат США

Демократы передали в Сенат США обвинительное заключение против главы американского государства Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, сообщают информационные агентства.

Официальное рассмотрение стартует в четверг в 20.00 мск, передает ТАСС.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения. Первая касается злоупотребление властью, вторая – препятствования расследованию.

Обвинения переданы лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнеллу.

Через два часа после начала рассмотрения обвинений в Сенате должен будет прибыть председатель Верховного суда США Джон Робертс.

Начало судебного процесса запланировано на 21 января.

Церемония передачи обвинений транслировалась ведущими американскими телеканалами.

Напомним, Палаты представителей Конгресса США проголосовала за передачу двух статей импичмента в Сенат.

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