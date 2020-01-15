ЗАГС Москвы напомнил о невозможности присваивать детям «матчества»

В пресс-службе столичного управления ЗАГС прокомментировали сведения об участившихся случаях присвоения детям в России матронимов (или матчеств) вместо отчеств, отметив, что в Москве по Семейному кодексу регистрируются только отчества, образованные от имени отца ребенка.

«Согласно ст. 58 Семейного кодекса РФ отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Каких-либо исключений или дополнительных указаний на порядок образования отчества закон не содержит. В связи с этим при государственной регистрации рождения отчество ребенка образуется от имени его отца либо по обоюдному желанию родителей может не указываться», – передает агентство «Москва» сообщение ЗАГС.

Отмечается, что при государственной регистрации рождения необходимо исходить из интересов ребенка и с четом страны постоянного проживания.

«При этом, во избежание споров, с заявлением о рождении ребенка родителям рекомендуется обращаться совместно. В соответствии Конституцией РФ, каждый вправе определять свою национальную принадлежность. Согласно Гражданскому кодексу РФ, гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающем фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая», – заявили в ЗАГС.

Указывается, что при отказе от отчества человеку, которому исполнилось 14 лет или 18 лет, обратившемуся для государственной регистрации перемены имени, потребуется внесение изменений в документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, ранее составленных в отношении него.

«Порядок внесения таких изменений установлен федеральным законом «Об актах гражданского состояния», – добавили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Ранее СМИ сообщили, что россиянки все чаще присваивают своим детям матронимы вместо отчеств. В основном матронимы выбирают матери-одиночки.