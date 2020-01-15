Задержан взявший в заложники девушку в «Москва-Сити» мужчина

Мужчина, угрожавший девушке ножом и удерживающий ее в одном из зданий «Москва-Сити», задержан правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сегодня на службу «02» поступило сообщение о том, что в здании на Пресненской набережной мужчина, угрожая предметом похожим на нож, удерживает женщину. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали злоумышленника и освободили девушку», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При инциденте никто не пострадал, злоумышленник доставлен в отделение полиции, проводится проверка.

В июле 2018 на севере Москвы сотрудники полиции освободили женщину, которую пьяный мужчина удерживал в заложниках в магазине «Дикси».