В Минтруда оценили расходы на увеличение материнского капитала

Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на предложения президента Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в 2020 году.

«По моим прикидкам в этом году это будет дополнительно расходов около 100 млрд рублей, чуть-чуть меньше», – передает ТАСС слова Топилина.

Он добавил, что средств на реализацию озвученных президентом предложений в бюджете пока нет.

«Пока нет. В стране они есть, но в бюджет потребуются поправки - и в бюджет федеральный, и в бюджет Пенсионного фонда, применительно к материнскому капиталу», – ответил министр на вопрос есть ли в бюджете необходимые средства.

Напомним, ранее в среду президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.

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