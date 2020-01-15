Путин поручил расширить практику социального контракта

Президент Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.

Глава государства напомнил, что в 2019 году говорил о необходимости расширения практики социального контракта, который «призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи».

«Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая, и на снижение бедности и повышение доходов семей влияние [оказывает] слабое. Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов, обновить сами принципы социального контракта, а также расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах России», – заявил Путин.

Ранее стало известно, что Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января. При этом в конце декабря сообщалось, что «предметная работа над содержанием только начинается».

Напомним, 4 января Путин заявил о намерении поднять в послании проблему застоя в доходах граждан.

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