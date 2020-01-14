В Boeing называли идиотами просивших о дополнительном обучении сотрудников Lion Air

Выяснилось, что компания Boeing отказала индонезийской авиакомпании Lion Air в дополнительном обучении ее пилотов на симуляторах 737 MAX, перед тем как те начнут летать на новом лайнере. Через год Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился Индонезии – погибли 189 человек.

Такие сданные следуют из внутренних документов, опубликованных Boeing 9 января. Однако был представлен их отредактированный вариант. Изначальный вариант этих документов был позже передан агентству Bloomberg Палатой представителей Конгресса США.

«Теперь этому гребаному Lion Air может понадобиться симулятор для того, чтобы летать на MAX. Может, они тупые? А я теперь должен думать, как все это разрулить! Идиоты», - писал в июне 2017 года один из сотрудников Boeing, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

Его коллега в ответ написал: «А какого хрена?! Их партнер уже летает на нем!» В данном случае речь идет о малайзийской компании Malindo Air, которая стала первой, кто начал коммерческую эксплуатацию 737 MAX.

Самолет авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, потерпел крушение у берегов Индонезии в октябре 2018 года, жертвами авиакатастрофы стали 189 человек.

В марте 2019 года разбился эфиопский авиалайнер Boeing-737 MAX 8.

Позже генеральный директор Boeing Деннис Меленберг сообщил, что на борту обоих самолетов Boeing 737 MAX, разбившихся с разницей в пять месяцев, произошел сбой в системе улучшения характеристик маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Кроме того, Boeing признала, что функция оповещения о неисправности датчиков угла атаки лайнера в самолетах Boeing 737 MAX могла не работать, в результате чего произошло крушение.

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