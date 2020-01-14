Разведывательный корабль «Кильдин» вернулся из Сирии в Черное море

Средний разведывательный корабль Черноморского флота «Кильдин» вышел из состава Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, рассказал источник в силовых структурах Крыма.

«В понедельник «Кильдин» преодолел черноморские проливы», – сообщил источник ТАСС.

Прохождение кораблем проливов подтвердили турецкие споттеры, опубликовавшие его фотографии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД