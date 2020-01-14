Смолов решил жениться на 17-летней внучке Ельцина

Футболист «Локомотива» Федор Смолов решил жениться на внучке первого президента России Бориса Ельцина 17-летней Марии Юмашевой.

Смолов и Юмашева сейчас отдыхают на Карибах, и футболист уже успел сделать девушке предложение руки и сердца, сообщает издание 7days.ru.

Свадьбу молодые люди планирует сыграть в 2021 году, когда внучке первого президента исполнится 18 лет. Как пишет издание, церемонию решили провести на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, где сейчас и отдыхают Смолов и Юмашева.

Ранее сообщалось, что Смолов подтвердил слухи о романе с 17-летней внучкой Ельцина.