В США сообщили об атаке российских хакеров на украинскую компанию Burisma

Газета New York Times со ссылкой на экспертов по вопросам безопасности пишет, что российские хакеры якобы атаковали украинскую газовую компанию Burisma.

По данным New York Times, попытки «взлома» компании, в совете директоров который был Хантер Байден, якобы начались в начале ноября прошлого года, когда основной темой статей американских СМИ были Байден, Украина и импичмент Трампа, передает РИА «Новости».

Газета отмечает, что «пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали». Однако, по утверждению экспертов по вопросам безопасности, время и масштабы нападений позволяют предположить, что якобы «русские могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах».

По данным компании по обеспечению безопасности Arial, для взлома хакеры якобы создавали поддельные сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма. По информации компании, хакерам якобы удалось обмануть некоторых из сотрудников, которые предоставили данные о своих учетных записях, и проникнуть на один из серверов Burisma.

Бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Тем временем, украинский бизнесмен и бывший депутат Верховной рады Александр Онищенко рассказал, что Хантер Байден снимал миллионные суммы со счетов украинской газовой компании Burisma, причем ФБР занималось сокрытием скандала.