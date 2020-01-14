Певица Валерия ответила на требование уехать из России

Певица Валерия ответила на требование подписчицы в Instagram покинуть Россию навсегда.

Валерия опубликовала фотографию с отдыха в Дубае и при этом посетовала на погоду. Публикацию Валерии оценили не все комментаторы.

«Да уезжай ты туда навсегда, так надоела», – написала @buevich.t.

Валерия в ответ на это предложила просто отписаться.

Также певицу поддержали ее подписчики, некоторые из которых предложили оппонентке артистки самой уехать из страны.

Напомним, в ноябре продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что певица Валерия на фестивале «Песня года» в 1994 году выступала с выбитой челюстью.