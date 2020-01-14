Во вторник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут 1 градус ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до ноля градусов. В первой половине дня ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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