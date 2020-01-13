Российской сборной на чемпионате по кибатлетике в Швейцарии прогнозируют высокие позиции

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2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
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Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
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Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
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Нидерланды накрыла мода на смерть

Смертельные инъекции стали обычной практикой в Нидерландах Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Нидерланды стали мировой столицей самоубийств, совершенных с врачебной помощью. Однако за происходящим скрываются злоупотребления на грани криминала и массовые манипуляции статистикой. Практика эвтаназии поставила перед голландским обществом и врачами массу весьма неудобных вопросов – прежде всего этических. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Польша мечтает ограбить Россию

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              Российской сборной на чемпионате по кибатлетике в Швейцарии прогнозируют высокие позиции

              13 января 2020, 19:35

              Текст: Наталья Макарова

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              Российская команда планирует занять на чемпионате по кибатлетике, который пройдет в этом году в Швейцарии, высокие позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил организатор российской команды Андрей Давидюк, комментируя поручение Владимира Путина обеспечить участие представителей России на соревнованиях «Cybathlon-2020» и провести в РФ чемпионат «Cybathlon-2024».

              «Мировые соревнования проходят раз в четыре года. Очередное первенство должно пройти в Цюрихе через два месяца. Оно будет проводиться во второй раз в истории. До этого было в 2016 году. Приедут представители порядка 30 стран. Россия участвует во второй раз. В 2024 году мы планируем мировое первенство уже у себя – в Москве», – рассказал организатор российской команды, председатель правления Союза разработчиков и поставщиков технических средств реабилитации «Кибатлетика» Андрей Давидюк.

              «Наша команда будет представлена в пяти дисциплинах: забег спортсменов с протезами нижних конечностей, соревнования людей с протезами рук, соревнования между спортсменами, подключенными к нейрокомпьютерным интерфейсам, забег в экзоскелете, гонки на инвалидных колясках с электроприводом. Из них можно выделить как самое яркое соревнование нейроинтерфейс (или интерфейс «мозг-компьютер»). Игроки участвуют в нем в виде компьютерных аватаров с помощью гарнитуры, шлема, который надевается на голову», – пояснил он.

              «За последние четыре года мы провели в 10 субъектах России мероприятия по популяризации такого подхода. В итоге в каждом регионе появилось заметно больше людей, желающих участвовать в таких состязаниях», – рассказал Давидюк.

              Как напоминает ТАСС, кибатлетика – это комплекс мероприятий, способствующих переходу людей с ограниченными возможностями к полноценной жизни с использованием современных технических средств реабилитации.

              Как сказано на сайте самой «Кибатлетики», эта организация была создана в августе 2016 году - тогда в Москве состоялось первое соревнование среди пользователей протезов рук. Это событие стало своеобразной тренировкой перед первым международным соревнованием людей-киборгов - Cybathlon, которое прошло в октябре в Цюрихе.

              В понедельник президент Владимир Путин поручил правительству представить уже к 1 марта предложения по подготовке и проведению международного чемпионата по кибатлетике «Cybathlon-2024». Также правительству надлежит «рассмотреть вопрос о финансовом обеспечении» участия представителей России в соревнованиях по кибатлетике «Cybathlon-2020» (Швейцария)».

              «Кибатлетика – это о том, как удобнее построить свою жить людям с инвалидностью, это про удобство перемещений, путешествий. За счет развития технологий, средств реабилитации все больше людей с инвалидностью вовлекается переходит к активному образу жизни», – пояснил Давидюк. В России на государственном уровне теперь возник очень важный тренд – идет поддержка, популяризация инклюзивного образования и вообще инклюзивных подходов, люди с инвалидностью больше не должны чувствовать ограничений. Например, реализуются такие программы, как «Доступная среда», – отметил он.

              «В целом, окружающее пространство в нашей стране становится более удобным для людей с инвалидностью. Причем, не только в физическом плане – все меньше физических барьеров, неровных дорог, лестниц, но и с точки зрения социальной составляющей. Люди с инвалидностью активнее вовлекаются в общественную работу, в деловую активность, в коммуникации», – перечислил эксперт.

              Давидюк напомнил, что минувшей осенью у него появилась возможность рассказать Путину о чемпионатах по кибатлетике. Это произошло в конце октября на встрече президента России с представителями общественности в Светлогорске (Калининградская область).

              «Президент тогда одобрил оба наших предложения – и поездку нашей команды в этом году в Швейцарию, и проведение чемпионата в 2024-м в России. С поддержкой такого уровня мы сможем резко расширить нашу работу и число вовлекаемых людей», – отметил он, добавив, что это косвенно поможет увеличить и спрос на технические средства реабилитации, в том числе на высокотехнологичные изделия, повысит мотивацию отечественных разработчиков выпускать все более качественные средства.

              Давидюк также пообещал, что российская команда в Цюрихе будет стараться – «намереваемся занять на чемпионате высокие позиции».


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