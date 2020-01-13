Информацию о планах СБУ по подрыву Крымского моста опровергли

Информация о якобы планировавшемся СБУ подрыве Крымского моста не соответствует действительности, заявил источник в силовых структурах России.

«Это не так», – сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, Депутат Госдумы Константин Затулин ранее заявил, что СБУ планировала подорвать Крымский мост.