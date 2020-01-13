Инну Чурикову обокрали в Испании

Российскую актрису Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида, пишут СМИ.

У артистки украли сумку, передает РБК.

«Это была прекрасная поездка, мы замечательно провели праздники на прекрасной земле Испании. А люди, которые этим занимаются, – я и думать о них не хочу», – сказала Чурикова изданию.

Отмечается, что у актрисы украли сумку, в которой были загранпаспорта ее и ее мужа режиссера Глеба Панфилова.

В ноябре неизвестные ограбили квартиру народной артистки России Екатерины Шавриной в Новой Москве.