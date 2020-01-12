Коллега Ксении Пунтус пожаловалась на травлю модели в соцсетях

Надежда Юмашева, коллега модели Ксении Пунтус, которая в ночь на воскресенье была найдена под окнами дома в Москве, рассказала, что ее подруга подвергалась травле в социальных сетях.

По словам Юмашевой, пользователи Instagram оставляли на странице Пунтус множество негативных комментариев. В том числе модель обвиняли в якобы имеющейся наркотической зависимости.

Коллега пострадавшей подчеркнула, что девушке будет нелегко увидеть подобные сообщения, когда она придет в себя, и попросила подписчиков «быть добрее», передает РИА «Новости».

По информации СМИ, перед инцидентом девушка отдыхала в одном из столичных баров вместе со своим молодым человеком – внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Сообщалось, что она якобы выпала из окна квартиры на третьем этаже, однако дворник, обнаруживший девушку на рассвете, считает, что модель, возможно, выбросили из машины.